徐至琦被2男追求中！抓包候選人之一是郭鑫 嚇傻稱：男方主動
【緯來新聞網】王思佳推出的Podcast節目《王室有約》，今（9日）邀請昔日一起在《康熙來了》交換衣服穿的女星徐至琦，當年兩人逗趣的互動立刻掀起回憶。不過入行16年徐至琦鮮少有緋聞，她大方承認有兩位男士追求中，其中一位最後被揭露是同行的郭鑫。而此男主角今晚剛好有電影首映，實在是太巧了。
徐至琦現在有兩名追求者。（圖／記者陳明中攝）
徐至琦近來因為和網友「77姊」的旅遊消費糾紛鬧上版面，也讓久未現身的她再度回到大眾眼裡。關於和郭鑫交往一事，她嚇傻、站不穩、慌張，「我還在觀察了解中，是男方主動追求」，但接著又強調「我們是朋友，現在以工作為重」。
她受訪曾提到目前人生遺憾「沒有家庭」，原來看似不婚不生的性格，其實對婚姻還有嚮往，還當場開出擇偶條件，「要會滑雪、有話聊、要疼我」，因為過去從未和帥哥交往「很希望能交到帥哥」。王思佳追問是否有追求者？徐至琦嬌羞默認。
郭鑫也曾是《康熙來了》經典來賓。（圖／資料照）
目前有兩位男士在追求她，「一個是商界的朋友（小開），另一位是圈內人，我都還在了解中觀察中，對於感情，我一直比較慎重，要確認對方是真心的，我才談」。
沒想到其中一個竟是郭鑫。據悉，兩人過去一起上綜藝通告認識，閨密爆料「他們已經去約會過幾次，聽說郭鑫都有送小禮物給至琦，但是發展到甚麼程度，我就不知道了」。
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