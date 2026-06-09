徐至琦驚爆熱戀郭鑫！陷入「三角抉擇」還有商界小開在追

徐至琦錄製王思佳的 PODCAST 節目《王室有約》。(記者傅茗渝攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕42歲女星徐至琦入行16年因康熙爆紅，近來因與網紅「77姊」的旅遊消費糾紛官司重回大眾視野。今(9)日她錄製王思佳的PODCAST節目《王室有約》，才默認有追求者，隨即被指她正與45歲演員郭鑫(現改名郭晉東)熱戀。對此徐至琦鬆口坦承確實正在觀察男方。

據了解，徐至琦與郭鑫的緣分可追溯至早年一同上綜藝通告的時期。兩人最近已經約會過幾次，郭鑫還會貼心準備小禮物送給徐至琦。不過，由於徐至琦近年轉趨低調、極力保護隱私，目前正苦惱於一名商界小開與郭鑫之間，對於這段跨足圈內外的三角追求，態度顯得相當謹慎。

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42歲的徐至琦驚爆熱戀郭鑫。(記者傅茗渝攝)

徐至琦表示：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」她也趕緊拉回防線，強調兩人是朋友，現在以工作為重。事實上，徐至琦私下曾透露自己的感情觀與現狀： 「目前有位男士正在追求我，一個是商界的朋友(小開)，另一位是圈內人，目前我都還在了解中觀察中，對於感情，我一直比較慎重要確認對方是真心的，我才談。」

徐至琦陷入三角抉擇，感情動向備受關注。(記者傅茗渝攝)

看似不婚不生的她，在錄音現場也坦言目前的遺憾是「還沒有經過家庭。」其實內心對婚姻仍有嚮往。過去從未與帥哥交往過的她，大方開出擇偶條件：「要會滑雪、有話聊、要疼我」更嬌羞直言：「很希望能交到帥哥。」而郭鑫高帥的陽光形象，似乎正符合她的期待。

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