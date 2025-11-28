徐若熙傳將加盟日職軟銀！合約總額超過2億元
味全龍投手「龍之子」徐若熙本季表現亮眼，傳出美職洛杉磯道奇對他有所關注，更吸引日本多隊表達興趣，其中，福岡軟銀鷹已祭出約10億日圓（約新台幣2億元）的合約，對此，味全龍領隊丁仲緯及經紀公司回應了。
徐若熙本季在中職出賽19場皆為先發，累積114局，戰績5勝7敗、防禦率2.05、每局被上壘率0.81，送出120次三振，ERA+數值達168.01，因本季旅外可能性高，吸引許多球探到場觀察。
徐若熙過去曾傳出多支日本職棒球隊表達興趣，包括日本火腿、歐力士、軟銀鷹和阪神等隊，先前《DodgersNation》報導指出，洛杉磯道奇展現對國際市場的積極布局，並提及道奇對「國際頂尖自由球員」具高度興趣，並指出這名台灣投手據傳也在考慮加盟日職，外界猜測為徐若熙。
據日媒《Sponichi Annex》報導，軟銀鷹上月30日以約10億日圓（約新台幣2億元）、為期3年的複數年合約，爭奪徐若熙。
對此，味全龍領隊丁仲緯表示，「目前仍在交涉溝通中，有結果會再向大家說明。」徐若熙所屬的展逸經紀公司也回應，「目前尚無確定答案，如有進一步消息將另行公布。」
