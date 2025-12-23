徐若熙加盟日本的門道

（圖／本報系資料照）

味全龍王牌投手徐若熙，據傳將以3年15億日幣（約3億新台幣）天價合約加盟日本軟銀，對比中國新成軍的廈門海豚隊每月頂薪17萬新台幣，真是「沒比較沒傷害」，再次證明國際間職業運動的現實！因為徐若熙平均年薪1億元，就算廈門海豚全隊都拿頂薪，也還不及他的一半。

中華職棒最高薪的球員，是有波士頓紅襪隊資歷的「國防部長」張育成，與富邦悍將簽下3.5年共9250萬元的合約，平均月薪220萬元，也養得起廈門海豚隊每次上場比賽的10位球員。中職薪資亞軍則是統一獅的陳傑憲，坐擁10年共2億元合約，平均月薪140萬元，是明年經典賽當仁不讓的「台灣隊長」。

至於道奇與大谷翔平簽下的10年7億美元，是美國大聯盟史上最大的合約，如不計延遲給付時程，他的平均年薪超過20億新台幣，超過中職所有選手的總和！大谷也不負眾望，與山本由伸跟佐佐木朗希組成日籍投手連線，帶領道奇連兩年奪下世界大賽冠軍，明年更要挑戰三連霸。

準備開打的中國棒球聯賽，從台灣挖角退休與三線球員已不是新聞，就連44歲遭中職永不錄用的曹錦輝都傳出可能在對岸復出。中國球迷本來就看不懂棒球，加上企業贊助與廣告客戶尚待培養，球隊收入撐不起球員薪資，未來中國棒球聯賽要成氣候，跟投入晶圓先進製程一樣，還要花很長時間。

畢竟中職走過35年的辛酸歲月，歷經多支球隊解散跟球員簽賭打假球等黑暗時刻，如今才攀上場均觀眾人數破萬的顛峰。尤其大巨蛋落成與世界棒球12強賽奪冠，還有啦啦隊應援體系的商業化運作，終於讓老中青球迷都回到球場同歡。

雖然台灣兩大職籃聯盟合併破局，但台灣職業排球聯盟也在今年成立，凸顯台灣社會對於運動賽事職業化的接受度愈來愈高。包括足協理事長補選在內，未來如果各單項「邪」會都能在體育部長李洋的督導下砍掉重練，「運動壯大台灣」的政策方向，就有可能逐步落實。

當然，職業運動的成功就是這麼簡單，外行球迷愛看熱鬧的看熱鬧，內行球迷想看門道的有門道！NBA球賽早就成為台灣網美的打卡聖地，瓊斯盃與東超籃球聯賽在台灣主場開打，也有資深球迷特地到場加油。

如今在網路轉播無國界的前提下，再冷門的體育賽事都找得到長尾球迷支持，我們只期許球星不要脫光上衣在街頭鬥毆，以及鬧出酒駕肇事或盜錄猥褻影片等社會新聞，能做好年輕世代的典範就好了。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）