徐若熙加盟日職軟銀鷹 喊目標3年後進大聯盟

披上背號18號，象徵王牌投手的球衣，台灣旅日投手徐若熙正式展開旅日生涯，加盟福岡軟銀鷹。

球團29日晚間特別舉辦加盟儀式，徐若熙在記者會上訂下目標，希望在3年內投出成績，未來要跟隨前輩的腳步，挑戰世界最高的棒球殿堂。

徐若熙表示，「希望3年後的自己能夠登上美國職棒大聯盟，其實剛到福岡，都會期待每一天發生的事情，早餐吃什麼、午餐吃什麼、晚餐吃什麼、消夜吃什麼，都很期待。」

為了迎接徐若熙，軟銀球團展現誠意，首席棒球總管城島健司穿著日本和服親自出席記者會。捕手出身的城島健司對徐若熙的潛力給予高度期待，並承諾會全力支持他更上一層樓。

廣告 廣告

對於來到高手如雲的日職，最想跟哪位打者對決？徐若熙的答案出乎意料，是自己的新隊友、軟銀看板球星柳田悠岐。徐若熙笑說，因為他是最帥的打者，也談到日本打者的適應能力，強調一些小動作與配球要做得更細膩。

徐若熙說：「隊中的話可能就是春訓，我發現最有機會丟到柳田悠岐，他是最好的選手，我會把自己最好的狀態都拿出來，因為他是最帥的。日職打者的纏鬥性其實都很強，第二輪可能投球就要特別注意，自己的小動作跟一些配球的方面要再做得更細膩一點。」

徐若熙在中職生涯累計出賽64場，留下16勝18敗、防禦率2.42的成績，最快球速可以來到158公里。徐若熙將在2月1日展開春訓，從一軍A組出發，他也預計參加3月登場的世界棒球經典賽，屆時可能在國際賽場與日本隊正面交鋒。

更多公視新聞網報導

徐若熙3億加盟軟銀 球團：支持參加經典賽

徐若熙3年合約加盟日職 軟銀：支持參加經典賽

台北主場辦退休告別職業生涯 李洋：沒有想過會這麼鼻酸

