徐若熙加盟日職軟銀 龍隊：盼在日職發光

徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

中職味全龍隊25 歲王牌投手徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）資格，最終選擇加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，預計 26 日於台灣召開加盟記者會。味全龍今(22)日發布新聞稿證實消息，坦言對他的離隊感到不捨，但強調球團始終支持本土球員挑戰世界舞台，並祝福他在日職發光。





徐若熙自 2019 年選秀首輪加入味全龍後，以頂尖天賦與自律態度迅速成長為球隊核心，也是中職近年最具代表性的本土強投。他多次展現宰制級壓制力，並以高標準要求自己，成為隊中年輕球員的典範。本次旅日將披上軟銀象徵王牌的「18 號」球衣，象徵球團對他實力的高度肯定。

廣告 廣告





味全龍表示，徐若熙獲得軟銀青睞，是對他個人能力的最佳評價，也是台灣投手培育受到國際認可的重要指標。雖然依依不捨，但球團仍以祝福為主，希望他在日職邁向更高成就。





領隊丁仲緯則表示，期盼徐若熙在新環境持續成長，也樂見味全龍與軟銀建立合作關係，盼透過交流推動球團進化，為台灣棒球注入更多能量。



