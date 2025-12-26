徐若熙加盟日職》披軟銀鷹王牌球衣 徐若熙期許在日當頂尖選手

被稱為「龍之子」的徐若熙，正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，他披上象徵王牌的18號球衣，對媒體靦腆說：「希望能繼續當個頂尖選手。」軟銀首席棒球主管城島健司則對徐若熙加入忍不住開心說：「對軟銀來說，這是最好的聖誕禮物。」

徐若熙今（26）日舉行加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊記者會，徐若熙表示，第一年會以適應環境為主，希望能盡快拚上先發輪值，展現實力，「希望可以繼續當一個頂尖選手」。他也大讚軟銀基地很完善，無論是設備、醫療都能在第一時間給予支援。

軟銀鷹大讚 最好聖誕禮物

福岡軟銀鷹也展現出對徐若熙的高度期待，希望徐若熙不要新賽季就用力過猛，期盼他慢慢適應日本職棒的強度。城島健司說，「徐若熙加盟是球團最好的聖誕禮物，他現在已經是很頂尖的投手了，不過我跟球團都認為，他的上限還遠遠不只如此，預期他新賽季有望快速進入先發輪值。」日前城島也表示，徐若熙在新賽季挑戰10勝以上的勝投，是可以期盼的。

徐若熙這個休賽季的選擇眾多，不但在日職受到多數球隊青睞，甚至今年MLB世界大賽的冠軍洛杉磯道奇隊也遞出橄欖枝。但徐若熙最終選擇軟銀，軟銀鷹隊總經理三笠衫彥表示，球團十分欣喜，也期待能深化與味全龍合作，並邀請台灣球迷前往福岡觀賽。

徐若熙正式加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者顧雲鴻攝）

二大傳奇球星 一同送祝福

這次徐若熙選擇前進日職，現場也播放軟銀選手的祝福影片，歡迎他的到來。國內知名球星王建民也現身祝福打趣說：「少一個強投要面對，鬆了一口氣，祝福若熙可以繼續在日本發光發熱。」就連日本棒球傳奇王貞治，也寫下祝賀信期待他能助軟銀再度奪下日本第一。

即將踏上日本職棒舞台的徐若熙，將繼續披上他在中華職棒的18號，在日本象徵王牌背號，展開全新的職業旅程。這不僅象徵他肩負球團的高度期待。未來徐若熙的投球表現與成長軌跡，勢必成為台灣與日本球迷共同矚目的焦點，帶來更多驚喜與榮耀。

味全龍結盟軟銀鷹 拚讓球員站上世界

對於這次徐若熙的旅日選擇，頂新魏家老三、味全龍創辦人魏應充對軟銀也表達感謝之意，願意讓徐若熙在亞洲棒球最高殿堂登場，以及願意以戰略合作的方式推動交流。他期望，未來能培養出更多台灣球員站上世界舞台。

徐若熙也勉勵其他選手，想要成為好的棒球選手，不一定要馬上旅外，在中華職棒磨練以後再出去也是很好的選項。

徐若熙正式加盟福岡軟銀鷹，並披上象徵王牌的18號球衣。（圖／記者顧雲鴻攝）

此外，中華職棒會長蔡其昌也回憶，他看徐若熙初登板時，他剛拿下第11次三振，狀態非常不錯，但隨後卻被換下來，「球團能為球員做最好的規劃，讓球員能夠一步步往上爬，是非常重要的關鍵。」

蔡其昌也強調選手成功的關鍵在於態度與鬥志，他表示，徐若熙最光輝的時刻即將到來，明年也會親赴福岡替他加油。