徐若熙加盟日職》高中「棄打從投」 成就徐若熙變身王牌身手

正式風光加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊的徐若熙，今年25歲，他的棒球路並非一帆風順，高中時曾因關節清創手術，休息長達半年，過去在游擊手發展，打擊能力並不出色，直到恩師、平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏指點他，轉戰投手，才意外打磨出國內頂尖強投之一。

徐若熙是桃園人，高中時期就讀國內知名棒球隊搖籃平鎮高中，由於他守備能力、臂力俱佳，所以長時間往游擊手發展，未料，因關節清創手術休息長達半年，讓吳柏宏勸他轉當投手，「他的打擊能力並不突出，於是建議他可以專心轉往投手發展。」

游擊手轉戰投手 職棒初登板飆出11K

沒想到這一轉型，台灣棒壇上便誕生了一位頂尖強投，徐若熙不僅在中職初登板時就展露鋒芒，狂飆出11K的好成績、也在二軍的總冠軍賽中，投出刷新紀錄的157公里火球；前（2023）年，更帶領味全龍拿下重返中職後的首座總冠軍，自己也拿下台灣大賽MVP；今年更幫球隊扛起114局、奪下120個三振、防禦力達到可怕的2.01。

「他算是投球沉穩的類型，每顆球他都會去想、去思考，為接下來要投的每一球做好準備。」吳柏宏說，他以郭泰源為例，在加入職棒前，郭泰源也曾經擔任過游擊手，後來成功踏上日職之旅，最終成為台灣頂尖強投之一。

徐若熙正式加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者顧雲鴻攝）

走過關節清創 徐若熙一路貴人相助

有「桃園棒球教父」之稱的張滄彬，談起徐若熙時，回憶說：「我曾看過他在高二時，自己跑醫院求醫，後來靠著自己的毅力，達到今天的成就，也恭喜徐若熙能夠簽到大約。」徐若熙曾在高中時經歷過關節清創手術，甚至自行跑到醫院求醫，這些狀況，張滄彬都看在眼裡。

張滄彬還打趣說：「桃園出來的選手都是品質保證。近三年連續三年三個選手都到國外、前年是古林、去年是林維恩、今年則是徐若熙。」張滄彬也提醒徐若熙，要照顧好自己身體、飲水思源，感謝一路上葉君璋、吳柏宏及羅健銘等貴人相助。

徐若熙今（26）日正式加盟日職福岡軟銀鷹，披上18號球衣，除了在日本是象徵著王牌的背號以外，也是徐若熙從小到大，一直穿的球衣號碼，「給自己一個目標成為最好的投手，這個背號能夠Push我往更好的地方前進。」徐若熙表示，他也期許自己未來的終極目標，就是MLB美國職棒大聯盟的舞台，期待未來可以在世界舞台上繼續發光發熱。