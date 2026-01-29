徐若熙加盟福岡軟銀鷹背號18號 味全龍獻祝福

旅日強投徐若熙今（29）日在福岡舉行加盟軟銀鷹隊記者會，穿上象徵王牌投手的18號背號。針對未來經典賽及2月底交流賽相關安排，徐若熙表示，將以球團及中華隊整體規劃為主，若有正式消息將再對外公布。

參加經典賽？ 徐若熙：依球團及中華隊規劃安排

徐若熙今年加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，今天舉行記者會，現場眾多日本媒體到場，中華職棒味全龍球團也派代表，親自到福岡出席記者會，向徐若熙送上最誠摯的祝福。

針對3月經典賽及2月底軟銀來台交流賽的相關安排，徐若熙表示，將以球團及中華隊的整體規劃為主，若有正式消息將再對外公布。

旅美好手鄭宗哲轉戰國民隊 美媒：補強守備深度

另外，中華隊持續備戰經典賽，要網羅國內外最強戰力。我國旅美野手鄭宗哲在休賽季被匹茲堡海盜隊放進指定讓渡名單（DFA），先是被坦帕灣光芒隊挑走後，再度被DFA，被紐約大都會選走，接著被DFA又被華盛頓國民隊挑走，休賽季已經轉換第4隊。

鄭宗哲（中）轉隊國民隊。圖／台視新聞（資料畫面）

不過國民隊為了清空間，特別把左投皮金頓DFA，才讓鄭宗哲得以入列，獲得美媒大讚能夠穩定隊上的防守戰力。

球評曹竣崵分析，進入40人名單對於台灣球員，一定想要爭取最好的成績，過去經典賽資格賽鄭宗哲也是因為後來有大聯盟春訓名額，後來也沒有打，現在是反增一個比較不確定的因素。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

