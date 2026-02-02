徐若熙加盟軟銀後首度牛棚亮相 熱投47球展現多樣球種

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

福岡軟銀鷹春訓進入首階段第二天，焦點落在剛加盟的台灣王牌投手徐若熙身上。昨（1）日他首度站上A組牛棚正式投球，在總教練小久保裕紀與球團營運長（CBO）城島健司的監督下，對捕手谷川原健投出47球，整體表現穩定。

徐若熙此役展現良好競技狀態與節奏掌控。日媒指出，他在投至第16球後主動要求加入裁判進行模擬實戰，拉高訓練強度、貼近比賽情境。投球內容除最速158公里的直球外，也搭配曲球、滑球等變化球，展現多球種運用能力。

這名2023年台灣大賽MVP的加盟之路堪稱傳奇。當初徐若熙在日、美職棒多支豪門球團的搶人戰中，最終由軟銀鷹以3年15億日圓的大合約成功延攬，顯見其在國際球員市場的評價。從2019年中職選秀加入味全龍後，徐若熙便以怪物級的宰制力著稱，如今在日職春訓初期便展現如此成熟的進度，無疑為軟銀新賽季的先發輪值注入了一劑強心針。

