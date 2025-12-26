徐若熙加盟軟銀鷹成焦點！接下王牌背號 表態「想對決萬波中正」
日本職棒軟銀鷹隊正式簽下台灣投手徐若熙，並於26日舉行盛大加盟記者會，現場擠滿海內外媒體。徐若熙從軟銀鷹隊首席棒球營運官城島健司手中接過象徵王牌投手的18號球衣，展現決心。儘管球團希望他第一年先適應環境，徐若熙則表示會爭取先發輪值機會。對於2023年世界棒球經典賽，軟銀鷹隊表明不會阻礙球員參賽，徐若熙也表達了為中華隊出賽的意願。
徐若熙成為日職衛冕軍軟銀鷹隊的重要補強戰力，吸引了眾多媒體關注。這位被稱為「龍之子」的投手身價水漲船高，據了解包含美國職棒道奇隊以及日職的軟銀鷹、火腿、巨人等多支球隊都曾表達過爭取意願。外傳軟銀鷹隊提出了三年約15億日圓的超大合約，最終在眾多競爭者中成功簽下徐若熙。
對於象徵王牌投手的18號背號，徐若熙表示：「球團給我18號就是給自己一個目標，我想成為一個最好的投手，這背號會一直推進我往前，往更好的地方前進。」徐若熙也對自己在球隊的定位充滿信心，他說：「教練跟我說第一年去適應環境，但是我想跟球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，並盡我的全力幫助球隊拿下每一場比賽。」
軟銀鷹隊球探李杜軒認為徐若熙的潛力尚未完全發揮，他強調在軟銀的體系與運動科學團隊協助下，徐若熙絕對有機會進一步提升實力。首席棒球營運官城島健司則對於徐若熙可能參加世界棒球經典賽表示支持：「如果若熙被中華隊選到，其實是一個很榮幸的事情，基本上球團是不會做任何阻礙，也很樂見球員可以去打經典賽。」
對此，徐若熙也表達了參賽意願：「我有意願參加經典賽，接下來還是要看中華隊總教練那邊怎麼去討論出賽或是調整，我就是會把自己調整到最好可以出賽。」當被問到最想在日職對決的球員，徐若熙點名了日本選手萬波中正。背負18號王牌背號的徐若熙，已整裝待發，準備迎接日職挑戰與可能的經典賽征程。
