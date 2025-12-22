徐若熙加盟軟銀鷹 味全龍祝福

味全龍投手徐若熙確定轉戰日職軟銀鷹隊，有望穿上18號球衣。（味全龍提供）

記者陳建興∕台北報導

投手徐若熙新球季確定轉戰日職福岡軟銀鷹隊，有望穿上背號18號球衣。官方近期將正式公布。中職味全龍隊表示，對於徐若熙離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷、由衷祝福。

具最快158公里球速的25歲徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，除了最積極的軟銀鷹外，包括日職歐力士猛牛、北海道日本火腿鬥士隊、美職洛杉磯道奇隊等都表達網羅意願。

軟銀鷹合約多次「升級」加碼，最後以3年約1000萬美元（約新台幣3.14億元）、轉隊費另計的合約，與徐若熙達成共識。預計26日在台灣舉行記者會，日本記者會明年1月舉行。

味全龍表示，徐若熙將於2026年賽季正式展開旅日職棒生涯，帶著象徵王牌投手的18號球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往軟銀鷹的投手丘。

龍隊表示，徐若熙自2019年以選秀首輪獲指名加盟味全龍以來，憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中職近年最具代表性的領銜投手。此次獲得軟銀鷹的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

球團感謝徐若熙效力期間對味全龍的付出與貢獻，在場上不僅展現出宰制級的王牌壓制力；其高度的專業精神與自我要求，更為隊中年輕選手樹立優良典範。雖然對於他的離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷，由衷祝福他在日職賽場成就輝煌。

龍隊領隊丁仲緯祝福徐若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。