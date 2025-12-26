徐若熙加盟軟銀鷹！ 王建民幽默祝福：讓中信兄弟鬆一口氣

味全龍球員「龍之子」徐若熙日前宣布和日職福岡軟銀鷹簽約，明年球季正式旅外，今（26）天舉辦加盟記者會，會中中信兄弟投手教練王建民幽默送上祝福，「讓中信兄弟鬆一口氣，因為少了一個很強的投手」，至於明年3月的世界棒球經典賽（WBC）資格賽是否參加，徐若熙表示自己有意願，軟銀鷹球團首席棒球主管（CBO）城島健司也說，如果中華隊徵召是很榮幸的事情，球團不會阻礙他出賽。

徐若熙明年新球季將帶著背號「18」前往日職，挑戰更高殿堂，今天舉辦加盟軟銀鷹記者會，中職會長蔡其昌、味全創辦人魏應充、總教練葉君璋，日方則有城島健司、總經理GM三笠衫彥等高層都慎重出席。

而同屬展逸國際經紀公司、且是味全龍球員的吉力吉撈‧鞏冠特別拍影片祝福「前隊友」，他代表經紀公司、味全所有球員送上祝福，且身為球員工會理事長，感謝中職有完善制度讓球員旅外發展，最後還不忘搞笑宣傳自己，「未來也會繼續努力、加油，希望軟銀球團、長官可以持續關注我的表現」。

徐若熙加盟福岡軟銀鷹。圖／翻攝自IG@softbankhawks_official

另外，軟銀鷹投手上澤直之、外野手柳田悠岐也都發聲歡迎徐若熙加入，上澤表示同樣身為先發投手，期待這個賽季兩人能一起登板，有更多交流和對話；柳田則說徐若熙被譽為台灣第一名右投，實力、人氣都很高，軟銀鷹選手也都很優秀，一起以日本第一為目標努力奮鬥吧！

最後，王建民也送上祝福，表示聽到徐若熙確定要去日本的消息，很替他開心，幽默說：「讓中信兄弟稍微鬆了一口氣，因為少了一個很強的投手。」更喊話明年二月底中華隊和軟銀鷹的交流賽，回來記得穿上中華隊球衣。

明年三月世界棒球經典賽資格賽將開打，旅外球員是否回歸中華隊出賽備受關注，徐若熙作為中華隊投手重要戰力之一，他表示有意願披上國家隊戰袍，不過還是要看總教練安排出賽、先發，城島健司則說，若是徐若熙有被中華隊選到，是很榮幸的事情，基本上球團不會阻擋，也希望他能去打。





