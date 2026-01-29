徐若熙加盟軟銀鷹 立志三年後挑戰美職

台灣旅日投手徐若熙今年加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，球員29日於福岡為他舉行加盟記者會。徐若熙說，能披上軟銀鷹戰袍相當榮幸，也將18號背號視為自我鞭策的象徵。他同時為自己訂下明確目標，期許在軟銀鷹累積實力，三年後進一步挑戰美國職棒大聯盟，朝更高層級舞台邁進。

徐若熙正式踏上職涯新頁，在於福岡舉行加盟記者會上，吸引眾多日本媒體到場關注，也顯示外界對他未來發展的高度期待。

記者會現場，徐若熙身披軟銀鷹球衣亮相，展現迎接新挑戰的自信與決心。原效力的味全龍球團也特別派代表親赴福岡，見證這位年輕投手邁向國際舞台的重要時刻，並向他送上祝福。

徐若熙在記者會中表示，能加入軟銀鷹這樣具競爭力的球團感到相當榮幸，感謝球團給予的信任與期待，未來將持續加強準備，隨時為球隊貢獻戰力。他也談到選擇象徵球隊王牌投手的18號背號，直言這是一種提醒與鞭策，希望自己能朝成為球隊王牌投手的方向努力。

軟銀鷹球團首席棒球營運長城島健司也公開表達期待，希望徐若熙能在未來三年內成長為具國際競爭力的世界級投手。對此，徐若熙也為自己許下目標，期盼三年後有機會挑戰美國職棒大聯盟，持續向更高層級舞台邁進。

至於未來是否參與經典賽及2月底的台日交流賽，徐若熙表示，將尊重球團與中華隊的整體規劃，相關安排若有正式消息，會再對外說明。(編輯：楊翎)