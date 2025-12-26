徐若熙加盟軟銀！首席棒球主管城島健司：最好的聖誕禮物

軟銀球團首席棒球主管（CBO）城島健司和徐若熙。（圖／陳耿閔攝）





日本職棒福岡軟銀鷹今日（26日）上午於台北為台灣強投徐若熙舉行加盟記者會。軟銀球團首席棒球主管（CBO）城島健司代表球隊出席，並在致詞中熱烈歡迎徐若熙加入軟銀大家庭。

城島健司對徐若熙的潛力給予極高評價，更在會場盛讚徐若熙是軟銀鷹今年收到的「最好的聖誕禮物」。

肯定天賦與發展潛力 軟銀將投入頂級運科輔助

城島健司指出，徐若熙展現了優異的投球才能，雖然目前已是一名具備高度實力的投手，但在軟銀球團的評估中，徐若熙仍有極大的成長空間，尚未達到實力的頂點與天花板。

城島強調，軟銀鷹擁有世界級的運動科學技術與教練團資源，球團將傾注相關資源幫助徐若熙持續精進，協助他在日職舞台上發揮更大的影響力。

明年球季循序漸進 配合經典賽調整節奏

針對徐若熙旅日首年的發展規劃，城島健司表示球團已擬定周詳計畫，明年球季不會要求徐若熙衝刺過快。考慮到明年將舉行世界棒球經典賽，球團將會給予徐若熙充足的時間適應日本職棒的環境與節奏。

城島希望透過穩紮穩打的培養方式，讓徐若熙在幾年後不僅成為日職的頂尖選手，更能進一步朝向世界級球員的目標邁進。

目標培養世界級選手 展現球團長期培育決心

城島健司的發言顯示出軟銀鷹對於徐若熙的重視，不只侷限於眼前的戰力貢獻，更著重於長期的培育與養成。

他認為在軟銀的體系下，徐若熙有機會持續突破自我。此次加盟不僅是台灣強投跨足日職的重要一步，也反映出軟銀鷹對於網羅並打造國際級棒球人才的強烈決心。

