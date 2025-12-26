徐若熙披王牌18號！喊話站穩軟銀先發：最終目標MLB

徐若熙今日正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊。（圖／味全龍提供）





25歲強投徐若熙今日正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，並在記者會上披上象徵球隊王牌的18號球衣。徐若熙在會中展現強烈企圖心，除感謝各界栽培外，也宣示將努力證明台灣球員有實力在日職體系中扛起王牌背號。

他強調，旅日首要目標是盡早站穩先發輪值，協助球隊爭取勝利，並將挑戰美國職棒大聯盟視為職業生涯的終極目標。

穿上指標性背號備感重責

針對穿上軟銀鷹18號球衣的感想，徐若熙首先幽默表示衣料材質不錯、很輕，隨後語氣轉為嚴謹。他表示穿上這套代表王牌的制服，會時時刻刻提醒自己必須維持戰戰兢兢的態度。

廣告 廣告

徐若熙期許在日職展現出最好的一面，用實績向外界證明，台灣球員同樣具備穿上日職王牌背號的資格與能力。

終極目標仍是MLB

對於生涯規劃中選擇先赴日職而非直接挑戰美職，徐若熙解釋，現階段希望先在日職環境中磨練，藉此快速適應不同環境、融入球隊，並進一步提升個人的身體素質與實戰經驗。

他明確表示，前往美國職棒大聯盟（MLB）發展依然是他最終的努力目標，目前的轉戰日職將是重要的成長過程。

首年需克服溝通挑戰 爭取盡快進入先發輪值

談到旅日第一年的挑戰，徐若熙認為與教練團及隊友間的語言溝通是首要克服的課題。

至於比賽本身，他視為更換賽場與面對不同對手的挑戰，將維持個人步調努力調整，並回饋球團的信任。雖然軟銀球團希望他初期循序漸進，但徐若熙在會中大方喊話，表示會全力爭取先發輪值位置，並承諾不會有任何鬆懈。

感謝基層與母隊支持 將以表現回饋各界期待

徐若熙在記者會中特別向平鎮高中教練團、味全龍球團以及所有支持者表達感謝。他強調未來每一天都會保持初衷，以戰戰兢兢的職人精神投入訓練與比賽。他承諾將以場上的表現，來回報母校、原屬球隊以及台灣球迷長久以來的栽培與支持。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

日本高球傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

WBC／經典賽再扛台灣隊長？陳傑憲笑回：總教練才剛問

