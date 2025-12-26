徐若熙披「18號」王牌球衣加盟軟銀鷹！喊拚先發輪值 球團曝規劃

味全龍球員徐若熙確定加盟日職「福岡軟銀鷹」，且延續「18號」球衣，要展現王牌投手實力。今（26）日在加盟記者會上，球團首席棒球主管城島健司坦言徐若熙的加盟是最好的聖誕禮物，並曝光對徐若熙未來規劃。徐若熙也說自己會努力爭取明年先發輪值，為球隊爭光贏得比賽。

披「18號」加盟軟銀 城島健司：最好的聖誕禮物

味全龍球員徐若熙今年球季結束後行使旅外球員權利，最終他以3年、總額15億日圓（約台幣3億）加盟日本職棒球隊「福岡軟銀鷹」，他將帶著象徵王牌投手的背號「18號」球衣展現最強實力。

廣告 廣告

今天軟銀鷹為徐若熙舉辦加盟記者會，軟銀球團首席棒球主管城島健司歡迎徐若熙加入軟銀鷹這大家庭，表示徐若熙有著非常好的才能，他的加入是球隊最好的聖誕禮物。話鋒一轉，城島健司指出，徐若熙雖然是非常好的投手了，「但以球隊觀點來看他還未達到頂點和天花板」，不過球隊有世界頂級的運科與教練團，相信可以幫助徐若熙持續成長。

「還未達到頂點和天花板」 軟銀盼徐若熙成日職頂尖投手

城島健司說明目前對徐若熙的相關規劃，包括明年一開始不會讓徐若熙衝得太快，因明年3月還有世界棒球經典賽，而經典賽結束後還要讓他熟悉球隊情況，之後再慢慢幫他做規劃。城島健司也期待，過幾年後徐若熙在日職成為頂尖投手時，希望他能往世界級投手去發展。

輪到徐若熙發表時，看得出他很緊張，先說對於在場所有人表示感謝，未來每一天會和過去一樣戰戰兢兢、決不鬆懈，才能回報大家的支持與協助。對於球隊說的明年先熟悉環境，他強調自己仍會持續爭取先發輪值，盡全力拿下每一場比賽。不過他也坦言，目前最大的困難就是語言問題，像是與隊友的溝通，但還是會照著自己方式去調整，會做出該有的表現，回饋大家。

「18號」球衣在軟銀鷹歷史上有許多頂尖投手穿過，城島健司表示，當時大家很快一致同意要把「18號」給徐若熙穿。徐若熙也說，沿用「18號」背號是給自己的一個目標，成為最好的投手，這背號也會激勵自己要往前、往更好地方前進。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

「龍之子」徐若熙傳15億日圓加盟軟銀鷹！ 日媒讚「台灣K博士」

日媒：日職福岡軟銀鷹確定簽下徐若熙 「預計公布時間」曝光

日媒曝軟銀擊敗道奇.火腿 「端3年3億大約」搶下徐若熙