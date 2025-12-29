徐若熙挑戰日職「顏值」引熱議！神似日本火腿「童顏」捕手

【記者廖柏璋／綜合報導】台灣強投徐若熙加盟日本職棒的福岡軟銀鷹隊，在日本也受到大幅討論，除了徐若熙的球技，他的長相也受到討論，很多日本網友認為他長得很像日本火腿的「童顏」捕手田宮裕涼。

徐若熙在上周五出席了軟銀鷹為他舉辦的加盟記者會，有不少日本記者飛來台灣採訪，日媒也大篇幅報導，主要著重在他158公里的快速球以及15億日幣的高身價。

但也有不少日本網計對徐若熙的長相印象深刻，留言表示，「一瞬間還以為是田宮裕涼呢」、「是輪廓更深邃的田宮吧」、「希望明年能看到他跟田宮對決」。

現年25歲的田宮裕涼，由於長相稚氣，有「童顏」之稱，他在日本人氣很高，去年還入選了明星賽，而古林睿煬今年轉戰火腿隊，生涯首勝的捕手就是田宮裕涼。

徐若熙獲日媒大篇幅報導。 翻攝@SNikkansports x

