徐若熙旅外去向 家人是關鍵

中職味全龍隊投手徐若熙挑戰旅外，美日職球隊展現高度興趣，徐若熙表示，因為小孩還小，家人也會是考量因素，目前還沒有最後決定。（中央社）

本報綜合報導

中職味全龍隊投手徐若熙挑戰旅外，美日職都有球隊展現高度興趣。他23日說，因為小孩還小，家人也會是考量因素，目前還沒有最後決定，「搞不好明年也是在台灣」；至於明年世界棒球經典賽，仍想替台灣拚。

25歲投手徐若熙今年季後行使旅外自由球員（FA）權利，日職福岡軟銀鷹隊最積極，另外，歐力士猛牛隊、北海道日本火腿隊鬥士隊也表態有意網羅；美職部分，也傳出洛杉磯道奇隊有意加入競爭行列。

徐若熙表示，休賽季受邀到日本參訪軟銀隊的環境，也和王貞治碰面、吃飯，「大家對台灣人都很友好，是很友善的環境」。

徐若熙表示，不只是日職，如果美職有球隊邀請他參觀，也會去美國走走，目前還沒有做最後決定，因為小孩子還小，如果旅外，也希望帶著小孩、太太一起，家人也會是考量的重點，或許最後都不會去，並重申「搞不好明年也是在台灣」。