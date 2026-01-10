生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

速球投手徐若熙即將前往日本職棒軟體銀行鷹隊，週六味全龍球團為他舉辦旅外歡送會，上千位球迷來幫他送行，隊友劉基鴻致詞時當場哽咽，徐若熙坦言，現在最想做的是跟家人好好吃一頓飯，面對嚴苛挑戰，他發下豪語「目標是站穩日職舞台」。

身穿黑色輕便帽T，味全龍好手徐若熙即將前往日本軟銀鷹，和大批球迷合照留念，球團幫他舉辦旅外歡送會，上千球迷也到場支持。徐若熙球迷：「他投的很好，（投）球速度也掌控的很好，看著他去到更好的地方，感覺有點感慨，但是也很祝福。」有球迷高舉布條，也有球迷帶來精緻公仔表達支持，也有球迷表達不捨，高中同隊至今的隊友劉基鴻更忍不住哽咽。徐若熙隊友劉基鴻：「同隊快十年了，我應該比在座的各位還要不捨...，（是不是應該先抱一下？）」

徐若熙旅外歡送會湧球迷 10年隊友劉基鴻哽咽送別

徐若熙(左)即將旅日，十年隊友劉基鴻致詞時當場哽咽。（圖／民視新聞）





不只隊友獻上祝福，18位小小選手象徵徐若熙的背號18號，也紛紛上台獻花，期盼徐若熙的速球在日職繼續發威，已經在日本火腿隊打拼的學長古林睿煬，也透過影片霸氣喊話。日本火腿隊投手古林睿煬：「這是我最後一次祝福你，之後遇到你的時候，我們就是對手了。」這次前往日職挑戰重重，軟銀鷹球團就表示新球季打算讓徐若熙，採大聯盟的投1休5，也就是外界封為魔鬼賽程的「中5日」，對曾受傷過的徐若熙將是一大挑戰。旅日投手徐若熙：「不要去糾結（受傷）這件事情，為什麼一直困擾著你，只要心還沒死，身體就會跟隨，當教練選到我的時候，喊到我的名字的時候，我是可以隨時替球隊做出即時的貢獻，幫助自己能夠站穩（日職）這個舞台。」





徐若熙即將前往日職軟銀鷹，週六(1/10)味全龍球團為他舉辦旅外歡送會。（圖／民視新聞）





徐若熙展現強大鬥志，愛妻也難得現身螢幕給祝福。旅日投手徐若熙：「（有沒有開始學習一些日文？）日文是還沒學啦，球團都已經準備好了，就是等我們過去，還有我的老婆跟小朋友都會，同一時間跟我一起飛過去日本，（離開台灣之前最想做的事？）我只想待在家跟我的家人吃一頓飯。」由於經典賽在即，已經允諾參戰的徐若熙透露，也會跟新球團討論經典賽備戰規劃，請大家期待他的表現。

