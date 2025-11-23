徐若熙旅外誰出手！美日強隊搶人 傳軟銀砸2億想簽他
味全龍王牌投手徐若熙宣布行使旅外權利後，於週日現身球迷感謝季，分享他未來的旅外規劃與心路歷程。目前美日多支球隊對徐若熙展現高度興趣，包括美國道奇、藍鳥、費城人等隊伍，以及日本軟銀球團據傳準備提供3年10億日圓（約台幣2億元）的合約。面對各方關注，徐若熙表示相關事宜仍在討論中，他也考量到家人因素，希望未來能一同在海外打拚。
徐若熙在球迷感謝季活動中，以靦腆的笑容和手比小愛心的方式與球迷互動。他坦言，挑戰旅外一直是他心中的夢想，「當初進職棒其實就一直有這個夢想，一直在想，只是剛好近幾年丟得好像還不錯，這個想法就在腦海裡越來越深。」徐若熙還提到，他曾向旅日的古林睿煬詢問經驗，對方建議他要做好身體素質準備，因為海外聯盟的強度較高。
當被問及是否追蹤道奇隊社群媒體時，徐若熙笑著回應說「我？有嗎？就是看看就好，看看就好。」對於未來去向，他表示「不管是去日本還是去美國，我覺得對我來說有好有壞，所以不管去哪裡，都還是會把自己準備好。」由於孩子還小，徐若熙希望未來能把家人帶在身邊，一起面對新的挑戰。
根據多方消息來源，包括道奇隊媒體和美國多方消息指出，道奇球團曾派出球探觀察徐若熙，藍鳥、費城人、大都會和巨人也都曾到場觀察過他的表現。日本方面，徐若熙也曾在季後前往日本，與軟銀、歐力士等球團代表見面，並參觀球隊設施。
隊友們對徐若熙的旅外決定都表達支持。李凱威表示「有那個機會、有那個能力，就大膽去闖，為台灣爭一份榮耀。」吉力吉撈·鞏冠也說「今天有機會就百分之百的祝福他，希望他在國外有好成績。」23日的球迷感謝季可能是徐若熙旅外前最後一次參與此類活動，許多球迷特地前往大巨蛋，為他獻上祝福。
