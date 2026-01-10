徐若熙旅日 球迷齊聚歡送

徐若熙（右2）將展開旅日生涯，味全龍10日舉行球迷歡送會。（中央社）

本報綜合報導

徐若熙今年球季轉戰日本職棒福岡軟銀鷹隊，中職味全龍隊10日在天母棒球場舉行球迷歡送會。他勉勵還在追夢的球員「只要心還沒死，身體就會跟隨」。

球迷歡送會上安排18名小球迷替徐若熙獻花，由代表送上卡片；卡片中有人寫到因為徐若熙的關係開始加入球隊打球，也有祝福徐若熙到日職拿下勝投王、總冠軍。更有小朋友寫到，祝徐若熙到軟銀球速可以飆到200公里。

徐若熙回憶，效力味全龍6年時間有一半的時間，因為一直受傷蠻痛苦的；但因為知道自己的目標是什麼，所以在味全龍的每一分、每一秒都很有意義，一路上支持的人很多，不想要讓大家失望。

徐若熙感謝球團、教練團、隊友與家人總在他低潮時給他好方向和鼓勵；也謝謝這6年不論成績好壞，始終替他加油、支持他的球迷。

從加盟記者會到歡送會，徐若熙分享心情轉折說，加盟記者會時很開心，參加球迷歡送會心情是不捨，之後就要離開家鄉、離開像家一樣的龍隊。

從高中就和徐若熙「在一起」近10年的隊友劉基鴻提到，老天爺給了徐若熙一次次考驗，徐若熙不怕辛苦、不怕累，努力變更好，「我很驕傲我同學這麼強」。

高中學長、旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬也透過影片送上祝福，回憶兩人在中職同場登板出賽，也祝福徐若熙。但他也不忘笑說：「這是我最後一次祝福你，下次見面，我們就是敵人了。」

徐若熙表示，過幾天會再跟球隊討論接下來的行程，老婆和小孩預計會一起赴日。被問起離台前最想做的事，他笑說：「只想待在家，跟家人好好吃頓飯。」