徐若熙日職春訓亮相 首度牛棚獲讚

25歲的徐若熙，本季首度挑戰日本職棒即獲分派一軍春訓名單。昨日牛棚練投，他在捕手蹲捕狀態下完成約45球，除直球外，也測試變速球、滑球、曲球與卡特球等球種。此次練投主要使用日職官方用球，後續也將逐步加入世界棒球經典賽（WBC）比賽用球進行混合調整，為實戰做好準備。球團規畫，徐若熙接下來將透過投打練習與紅白賽，逐步增加實戰投球機會。

根據日媒轉述，小久保裕紀對徐若熙在牛棚中展現的投球節奏調整與抬腳動作印象深刻，認為其平衡感出色。





徐若熙受訪時表示，初入日職春訓並未感到緊張，過去在中職時期也習慣於年初即投入訓練，節奏上差異不大。他也提到，日本職棒的好球帶在上下邊緣較為寬鬆，現階段以穩定將球投進好球帶為主要目標，整體狀況感覺良好，會循序漸進拉高強度，迎接後續實戰。





此外，徐若熙已被列入世界棒球經典賽台灣隊大名單，若順利入選正選名單，將有機會在賽事中對決日本隊。對此他直言，希望能在國際舞台上證明，台灣同樣是具備競爭力的強隊。



