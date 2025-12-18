徐若熙最快本週加盟軟銀鷹

徐若熙最快本週內就會官宣加盟軟銀鷹。 （取自味全龍臉書）

本報綜合報導

中華職棒味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙，傳出已與日本職棒福岡軟銀鷹隊談妥加盟共識。軟銀預計端出3年總額約15億日圓（約新台幣3億）的超級合約網羅這位25歲右投，這份合約也讓他的身價暴漲超過20倍。

徐若熙行使旅外自由球員資格後，立即成為日、美職棒爭奪焦點，包括軟銀、火腿、歐力士，甚至美職道奇都曾多次派球探來台觀察。日媒形容他是「強力的台灣製右投」，軟銀為了延攬這位台灣強投，除了將最初提出的10億日圓（約新台幣2億元）加碼至15億日圓（約新台幣3億元）外，更在11月邀請他赴福岡參觀球場與球團設施，會長王貞治親自出席餐敘，展現極高誠意。這項重磅加盟消息最快將於本週正式對外宣布，屆時味全龍估可獲約200萬美元（約新台幣6100萬元）的轉隊費。

徐若熙本季在中職月薪40萬、年薪480萬元，出賽19場全是先發，拿下5勝7敗、主投114局送出120次三振，防禦率2.05的佳績，被認為是中職目前最強王牌。