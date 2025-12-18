徐若熙最快本週加盟軟銀鷹 3年合約價碼傳比15億日圓「更高」

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙傳出即將披上日本職棒軟銀鷹的球衣，最快今至明日將會確認合約細節，且本週內就會正式發布加盟消息，先前日媒曾揭露，徐若熙的3年合約總值高達15億日圓（約3.05億台幣），更有消息表示實際合約金額可能更高，達到3年1000萬美元（約新台幣3.16億元）。

味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙。（圖／翻攝自味全龍臉書）

據日媒報導，徐若熙和軟銀鷹球團已在11月初在福岡市內進行秘密會談，並參觀主場PayPay巨蛋與二軍設施，藉此展現球團完善的環境與資源，而球團會長王貞治也親自和徐若熙共進晚餐，力邀加盟，目前軟銀鷹還空著的背號18號，也傳出是為了留給徐若熙。

而在合約估計金額方面，先前曾有日媒指出，徐若熙的3年合約總值高達15億日圓（約3.05億台幣），不過根據了解，有消息表示實際合約金額可能更高，達到3年1000萬美元（約新台幣3.16億元），此外，母隊味全龍估計也將獲得一筆預估約為200萬美元（約6300萬台幣）的轉隊費。

