徐若熙決定落腳軟銀！放棄美職競標 超狂條件曝光

（記者石耀宇／綜合報導）味全龍王牌投手徐若熙今年季後行使海外自由球員（FA）資格，原本外界普遍看好他將投入美職競標，但據了解，他已提前決定赴日發展，預計加盟日職豪門福岡軟銀鷹，最快待味全龍公告議約權後就能展開正式簽約程序。

圖／徐若熙 。（資料照）

徐若熙以最快球速 158 公里著稱，本季出賽 19 場，繳出 5 勝 7 敗、防禦率 2.05 的亮眼成績，114 局狂飆 120 次三振，三振能力驚人，被視為台灣最具潛力的先發投手之一。他本次動向備受美、日球壇關注。

原本美職洛杉磯道奇展現最大誠意，不僅每場先發都派球探觀察，甚至高層親自來台勘察，讓徐若熙成為多支大聯盟球隊的重點目標。然而依照中職與美職 2022 年新協定，他若在 12 月中投入美職競標，美方必須使用 2026 年度國際簽約金額度報價，時間與制度相對不利。相較之下，中職與日職並無相關協定限制，使日職球團擁有明顯優勢。

其中軟銀鷹展現最高誠意。首席棒球總管、名捕城島健司 6 月便親自來台觀察，對徐若熙的控球、變速球與指叉球印象深刻；育成本部長永井智浩今年多度來台評估，直言徐若熙具備「明年即可進入先發輪值的能力，只需再補強體能」。

徐若熙行使 FA 後，軟銀立即邀請他赴福岡參觀球團設施，並安排與會長王貞治用餐。徐若熙日前受訪時也坦言，深刻感受到王貞治的親切與球團誠意。

日媒《Sponichi Annex》先前曾報導，軟銀為爭取他，開出總額約 10 億日圓（約新台幣 2 億元）的 3 年複數年合約，且最終雙方達成的條件，據了解將比這份報價更為優渥。

若交易程序順利，徐若熙將成為繼林安可之後，本季第 2 位前往日職的中職選手。

對此，味全龍領隊丁仲緯表示：「目前仍在交涉溝通中，有結果會再向大家說明。」徐若熙所屬展逸經紀公司也回應：「目前尚無確定答案，如有進一步消息將另行公布。」

