徐若熙爭奪戰開跑！日媒爆料：軟銀、歐力士積極交涉

中職味全龍隊投手徐若熙挑戰旅外之路持續推進，根據日媒報導，日本職棒多支球團表達高度興趣，除福岡軟銀鷹隊外，歐力士猛牛隊也正積極展開接觸，希望網羅這位台灣強投補強先發戰力。

25歲的徐若熙本季在味全龍表現亮眼，球速最快可達158公里，控球與變化球能力兼具，每次登板都吸引眾多美、日職球探觀察。季後正式行使旅外自由球員權利後，他已赴日本與球團接觸。

據日媒報導，福岡軟銀鷹隊已邀請徐若熙前往球場與訓練設施參觀，軟銀育成兼球探部長永井智浩高度評價他的投球完成度與球質，認為若加盟球隊，明年有望直接進入先發輪值。

另有報導指出，歐力士猛牛隊也對徐若熙展現強烈興趣，評估他柔軟流暢的投球動作與多樣變化球種，極具即戰力，符合球隊補強需求，預計將主動交涉。

味全龍隊表示，已有多支球隊對徐若熙表達興趣，目前正持續洽談中，若有新進展，將適時對外公布。

