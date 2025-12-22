徐若熙確定加盟軟銀！城島健司來台開記者會 超狂破億合約曝光

【記者廖柏璋／台北報導】台灣強投徐若熙今年行使旅外自由球員權利，引起美職和日職多隊爭奪戰，今天確定將加盟日職的軟銀隊，軟銀將在本周五來台為他舉辦加盟記者會。

徐若熙將穿上軟銀的18號球衣，而他和軟銀的合約是3年1000萬美元(約3.2億台幣)，換算成月薪是860萬左右，等於是他今年在味全龍40萬月薪的20倍。

根據日媒報導，徐若熙的加盟記者會將在本周五日在台灣舉行，而日本方面則規劃於明年1月為他舉行記者會。周五記者會，徐若熙將與軟銀鷹首席棒球主管城島健司一同出席，並在中華職棒、味全龍隊及母校平鎮高中的貴賓見證下進行加盟儀式。

軟銀在簽下徐若熙之後，對他的定位明確，就是扮演先發輪值，以補強軟銀爭冠所需的戰力。

對於徐若熙將加入軟銀，味全龍領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

