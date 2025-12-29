徐若熙進軍日職「顏值」掀熱議 撞臉童顏人氣捕手、還神似隊友

徐若熙（中）展開旅日生涯，被討論撞臉田宮裕涼（右）與谷川原健太。（翻攝自軟銀、火腿官網）

「龍之子」徐若熙加入日本職棒福岡軟銀鷹，明年正式展開旅日生涯，還未登上投手丘就備受討論，日前舉行加盟記者會，日本網友一看到他，驚呼撞臉火腿鬥士隊的「童顏」捕手田宮裕涼，也有人認為神似軟銀隊捕手谷川原健太，3位球員都在太平洋聯盟，明年賽季有望在球場上看見「明星臉」同框畫面。

軟銀鷹在爭奪「龍之子」時展現誠意，端上3年大約，再奉上100萬美元（約新台幣3200萬元）簽約金、年薪高達300萬美元（約新台幣9400萬元）的優渥條件，讓日本球迷格外期待這位強投表現，就連他的長相也變成話題，被網友評論「是輪廓更深邃的田宮吧」、「若熙跟田宮長得一模一樣」，也希望新球季兩人有機會對決。

廣告 廣告

田宮裕涼深受女性球迷喜愛，去年全明星賽以高票入選，「台灣金孫」古林睿煬今年轉戰火腿隊，生涯首勝就是與田宮搭配，2人之後又搭配投捕創造9局完封勝紀錄，讓台灣球迷也對這位日本捕手十分有好感。

另外，也有人認為徐若熙與軟銀的「攻擊型捕手」谷川原健太撞臉，谷川原健太今年10月擊出隊史第9500號全壘打，讓軟銀成為日職史上繼巨人、西武後達成此記錄的球隊。





更多《鏡新聞》報導

長照癱瘓妻7年...通緝犯被捕求警「讓我回家一趟」 幫她清完便溺歸案

偵獲89架共機、28艘共艦與海警船 國防部：已律定交戰規則

當街毆打網紅陳沂！動手主嫌落跑遭通緝 開車接應同夥被判9月