徐若熙重磅加盟日職軟銀鷹！大批媒體擠爆記者會現場

中華職棒味全龍強投徐若熙旅外動向正式揭曉，今日（26日）上午10時30分舉行加盟記者會，宣布正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊。

徐若熙在季後行使旅外自由球員權利後，引發多支美日球隊競爭，最終確定落腳福岡。記者會現場吸引大批媒體關注，軟銀鷹球團高層亦親自抵台，展現對這名台灣強投的高度重視。

簽約金推估千萬美金 味全龍獲入札補償

據了解，徐若熙與軟銀鷹簽下的合約推估為期3年、總價值1000萬美元（約合新台幣3.18億元）。隨著合約成立，其原所屬球隊味全龍隊也將獲得約200萬美元的入札金。

在加盟儀式上，徐若熙穿上軟銀鷹球衣，正式開啟職業生涯的新篇章。這項加盟案不僅是徐若熙個人生涯的里程碑，也代表中職培育出的本土戰力再次獲得日職頂尖球隊認可。

軟銀首席主管城島健司率隊 親自出席加盟儀式

此次加盟記者會，軟銀鷹球團由首席棒球主管（CBO）城島健司領軍，包括總經理（GM）三笠杉彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介皆親自出席。

會場貴賓雲集，中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋均到場見證。此外，徐若熙的母校平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏與投手教練羅健銘也受邀出席，分享子弟兵邁向國際舞台的榮耀。

美日多支勁旅爭奪戰 最終落腳福岡軟銀

徐若熙旅外過程中，除了最終得標的軟銀鷹外，包括日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，以及美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇、費城費城人等球隊皆傳出有網羅意願。

徐若熙憑藉優異的投球能力與潛力，在國際市場引發搶人大戰。在母隊味全龍的支持下，徐若熙最終選擇加盟軟銀，成為該隊陣中重要的外援戰力，後續發展備受各界球迷期待。

