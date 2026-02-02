徐若熙開投！軟銀春訓牛棚首登場 45球小試身手

【施養正／綜合報導】台灣投手徐若熙新賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹，力爭一軍開季先發輪值。2日春訓營迎接第二天，徐若熙進行首次牛棚練習，包括滑球、曲球、變速球，一共投了45球。

徐若熙於休賽季和軟銀鷹簽下三年合約，總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元），預計合約結束後可望挑戰美國大聯盟，球團正面看待。1月29日軟銀鷹為他舉行加盟記者會，新賽季將穿上18號球衣。

《體育日本報》報導，徐若熙春訓被分在A組，2日進行首次牛棚練投。包括滑球、曲球、變速球在內，一共投了45球。

廣告 廣告

徐若熙表示，目前速球的狀況相當不錯，但今天第一次在牛棚嘗試變化球，之後想繼續透過實戰調整。總教練小久保裕紀則認為，徐若熙整體的機制將當漂亮，投球的平衡感也很出色。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

