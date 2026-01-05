徐若熙非即戰力？加藤伸一：是額外加分

福岡軟銀鷹奪下2025年日職總冠軍，投手陣容扮演關鍵作用，新賽季的投手陣也面臨挑戰，球評加藤伸一分析指出，雖有莫伊內洛、史都華等核心，但整體輪值缺乏穩定性，徐若熙被視為「加分戰力」而非即戰力核心。

軟銀鷹在2025年成功連霸，但新賽季投手群並非毫無壓力。展望2026年，投手戰力依然是球隊能否繼續連霸的關鍵。

軟銀OB（Old Boy，資深退役球員）、球評加藤伸一分析，隊內雖不乏多位頂尖投手，包括在去年轉任先發後，以12勝3敗、防禦率1.46奪下洋聯MVP的莫伊內洛（Livan Moinelo），以及曾在2024年繳出亮眼成績，去年因傷報銷的小史都華（Carter Stewart Jr.），但由於莫伊內洛轉任先發的高負荷可能帶來疲勞隱憂，新賽季的狀況還必須持續觀察，以及小史都華是否能完美復活，都成為球隊的連霸的關鍵。

失去先發頂梁柱 軟銀缺乏穩定王牌

另外，勝投王有原航平離隊後，軟銀失去最穩定的先發支柱，加藤伸一指出，雖有多名潛力投手，但缺乏能保證整季健康與穩定的王牌。因此，球隊必須建立「隨時輪替」的投手運作模式，而非依賴單一王牌。

休賽季，軟銀迎來台灣強投徐若熙的加盟，雖然受到球隊巨大期待，但首年球團傾向讓徐若熙以適應為主。加藤伸一分析，徐若熙雖具備潛力，但首年不宜被視為即戰力核心，他建議球團將徐若熙定位為「額外戰力加成」，若能快速適應日職環境，將是意外驚喜。