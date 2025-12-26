徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

徐若熙和恩師葉君璋。（圖／味全龍提供）





25歲強投徐若熙今日正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，原所屬球團味全龍隊總教練葉君璋親自出席記者會。

葉君璋感性表示，看到球隊自復隊以來的目標終於開花結果，並對徐若熙未來的發展潛力充滿信心。當被問及徐若熙的實力「天花板」在哪裡時，葉君璋妙喻：「看過台北101嗎？」

味全龍復隊目標達成 葉君璋坦言壓力減輕

葉君璋在記者會中透露，味全龍隊自復隊之初便立下目標，希望能將徐若熙這類優秀人才送往國外更高殿堂發展，這不僅是球員個人的成就，也是對龍隊養成能力的考驗。

廣告 廣告

如今徐若熙正式轉戰日職，葉君璋直言「壓力減少」，並欣慰地表示球團長期的努力已經看見成果。

味全龍總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）

軟銀高層肯定成長空間 葉君璋看好日職軟硬體支援

軟銀首席棒球總管（CBO）城島健司在會中指出，徐若熙目前尚未達到真正的實力頂點，軟銀將運用世界級的運動科學與教練團隊，協助其持續突破。

葉君璋對此表示認同，並提到在接觸過程中，有意網羅徐若熙的球隊均認為他仍有提升空間。他強調，軟銀在接洽細節上非常詳盡，且具備亞洲職棒最強的軟硬體設施，相信能有效協助徐若熙再次成長。

半年前已屬意赴日發展 環境穩定為選擇主因

關於徐若熙選擇日職而非美職的考量，葉君璋透露，早在半年前旅外規劃稍有眉目時，就曾聽取徐若熙表達想前往日職的意願。

葉君璋分析，前往哪種體系發展並無絕對好壞，關鍵在於哪種環境能讓球員感到安心與踏實。他認為徐若熙最終選擇加盟軟銀，應是綜合考慮各方因素後，尋求最能發揮所長的穩定環境。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

日本高球傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

中職／味全龍、軟銀鷹簽3年合作協議！推動台日職棒交流

