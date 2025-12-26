徐若熙3億加盟軟銀 球團：支持參加經典賽

徐若熙換上象徵王牌投手的18號球衣，正式加盟福岡軟銀鷹隊。這場加盟記者會，大批媒體擠爆會場，軟銀球團高層都親自來台。

另外，中職會長蔡其昌、味全龍隊高層，還有昔日指導他的平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏也都出席。徐若熙與球團簽下3年，總額15億日圓、約新台幣3億合約。

徐若熙表示，「雖然球隊跟我說第1年去適應環境，但是我想跟球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，然後盡我的全力，幫助球隊拿下每一場比賽。」

徐若熙優異的投球實力吸引了多支美職及日職球隊的激烈爭搶，軟銀鷹隊展現誠意多次加碼，成功爭取到徐若熙。

福岡軟銀鷹隊CBO城島健司指出，「希望按計畫不會讓他衝太快，還有經典賽要比，希望他能調整適應，提高他輸出的能力。」

徐若熙今（2025）年在經典賽資格賽扮演關鍵戰力，外界高度關注加入日職後，會不會影響徐若熙明年再披經典賽中華隊戰袍。

福岡軟銀鷹隊CBO城島健司說明，「WBC若熙如果被中華隊選到，其實是一個很榮幸的事情，球團這邊不會有阻礙，而是會希望他去參賽。」

球團大方證實，同意徐若熙參與經典賽。而日本隊26日也正式公布經典賽第一波8人參賽名單，包含道奇的大谷翔平等3名大聯盟球員，不少台灣球迷已經期待，明年可望見到徐若熙對決大谷翔平的精采賽事。