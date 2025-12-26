徐若熙3年合約加盟日職 軟銀：支持參加經典賽

日職福岡軟銀鷹投手徐若熙說：「雖然球隊跟我說1年去適應環境，但是我想跟球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，然後盡我的全力，幫助球隊拿下每一場比賽。」

福岡軟銀鷹隊CBO城島健司則說道，「希望按計畫不會讓他衝太快，還有經典賽要比，希望他能調整適應，提高他輸出的能力。」

徐若熙在記者會上，感謝一路陪伴自己成長茁壯的桃園平鎮高中教練團、娘家味全龍，以及特別飛來台灣的日本軟銀隊高層。

他強調，未來會盡全力幫球隊拿下每一場比賽；而軟銀鷹隊城島健司則表示，依照軟銀的計畫，明年不會讓徐若熙一開始衝太快，會讓他先適應日本環境。

至於外界關注是否影響徐若熙投入世界棒球經典賽？對此城島健司回應表示，球團會很希望他參加經典賽。