徐若瑄半夜洗澡驚魂！「蓮蓬頭突炸開」自曝肋骨恐斷

女星徐若瑄。（圖／中時資料照）

50歲女神徐若瑄近日在社群分享一段深夜驚魂經歷，透露自己原本準備在家洗澡，卻突遇意外，情況相當危急。她形容，若當下被近距離水柱擊中，恐怕不只會受傷，甚至可能傷及肋骨與頭部，讓她事後回想仍心驚膽顫，一想到如果是兒子遇到這樣的狀況，更讓她感到害怕，不寒而慄。

徐若瑄10日透過IG限時動態描述，當晚走進浴室後，牆內水管突然爆裂，水柱猛然噴出，連蓮蓬頭也承受不住力道當場脫落。她直呼自己剛好沒有站在水炸開的位置，否則後果不堪設想，並迅速壓住淋浴柱關水，這場驚險插曲才得以平安落幕。

徐若瑄自曝洗澡時牆壁內水管炸開，險釀意外。（圖／翻攝自vivianhsu.ironv IG）

不過事後她坦言，腦海中立刻浮現另一層恐懼，忍不住感謝老天，讓意外發生在自己身上，而不是晚上10點兒子洗澡的時候。她擔心孩子洗澡時往往較為放鬆，若來不及反應，後果恐怕難以想像，也感性寫下：「睡前跟天講好了，如果註定要有什麼，請讓我代他。」並藉此提醒大家，居家意外難防，別因為在家就掉以輕心。

隔日徐若瑄再分享一篇關於親子情緒的文章，有感而發寫下心聲，提到兒子最真實、最脆弱的一面只會在她面前展現。她笑說，自己是唯一敢被孩子黏鼻屎的人，也向兒子喊話：「兒子謝謝你的信任，你的各種情緒，媽咪都會接住，媽咪很愛你。」

