徐若瑄周操7天中空炫腹 21年沒做這件事突曝喜訊

徐若瑄今穿中空裝擔任頒獎嘉賓。蘋果愛美獎提供



徐若瑄今（11╱27）以中空裝出席「蘋果愛美獎」擔任頒獎嘉賓，小露腹肌和與人魚線，她自信表示：「今天重點放在腹肌上面，剛好我也剛剛完成一場演場會，這段時間也特別的有在訓練腹肌，因為在台上唱歌要唱蠻久的，核心的力量對歌手來講蠻重要的。」

11月23日徐若瑄剛結束在Billboard Live Taipei舉行的專場演出「Vivian Live」，隨後包紮了手腕，今她透露開唱前筋膜發炎，「其實是因為我運動太激烈，因為要開演唱會，所以1個禮拜做7天運動，最近打Padel（板式網球）、Pickleball（匹克球）又打泰拳，在太短的時間之內用太多手腕的力量，我其實只是想要快速的增加我的肺活量」。

也因此醫生下令要徐若瑄暫時不能打球，但她笑說：「沒關係，我還有皮拉提斯、Zumba、Training和健身可以做，我覺得運動是一個很好的事情，會散發快樂因子，也會對身體好。」但也提醒大家不要運動過度，「我太久沒有做拿球拍的運動，其實做之前手腕應該要暖身」。

結束專場演出，談到接下來的計畫，徐若瑄說：「我計畫明年努力辦巡演，現在開始寫歌，剛剛拍完電影《辛亥隧道》，明年會上映，我很期待這部電影，希望大家趕快看到。」她透露拍攝時有發生靈異事件，「但我想等電影上片時再跟大家分享」。

王陽明（左起）、徐若瑄、曾馨瑩、林心如、關穎、聶雲開心玩自拍。蘋果愛美獎提供

21年沒有唱跨年的徐若瑄今年回歸，她開心表示：「我會在桃園唱跨年，我沒辦法唱太晚，所以在桃園的開場會看到我。」她也透露過去是因為兒子Dalton所以沒接跨年活動，「因為新加坡都是1月初開學，就是跳一個年級，明年初他是小學五年級，今年剛好1月初遇到一個六日，他就延後幾天才開學，所以我才可以安排唱跨年，不然我每1年其實都是忍痛婉拒，因為兒子的開學更重要，要陪著他去適應新的學年，接下來就是要好好準備跨年的演出」。雖然忙碌，但兒子沒有抱怨，她強調：「我都有陪他，我不可能不陪他，我都是每個月一直在飛，我自己會把時間抓好。」

至於新年願望？徐若瑄說：「我真的很希望可以做出1張迷你中文專輯，我今年給自己的願望是開始做皮拉提斯，我一直希望可以站上凱迪拉克的機器（Cadillac），我做到了，我上個月吊在半空中，很開心，表示手臂、核心肌力都夠。」

談到日前在金馬獎頒獎典禮上與謝盈萱、孫可芳獻「終身成就獎」給《孤味》中的媽媽陳淑芳，3人都感動噴淚，徐若瑄說一看到《孤味》導演許承傑為陳淑芳拍的影片就不行了，「我看到媽媽哭，就真的很難忍了，因為媽媽很疼我們，她的一生這麼的努力，也有很坎坷的過程，所以很愛她、很心疼她，很替她開心，她是我非常尊敬的長輩」。

