徐若瑄家中洗澡「蓮蓬頭炸開」狂噴水柱 曝驚險過程：估計肋骨會斷

女星徐若瑄。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

女星徐若瑄（Vivian）驚傳家中發生意外，她在社群透露，昨（9日）晚準備洗澡時，浴室牆壁內的水管與蓮蓬頭突然發生「爆炸式」損壞，強力水柱瞬間噴出。事後徐若瑄驚呼好險沒有站在出水處前方，否則後果不堪設想，而身為人母的她更慶幸意外不是發生在兒子洗澡時。

徐若瑄今（10）日稍早社群平台Instagram發布限時動態，還原昨晚事發經過。她昨晚準備洗澡時，牆壁內的水管無預警炸開，連帶整根蓮蓬頭都被震飛；她回憶道，幸好當時並未站在出水口正前方，否則近距離遭受強力水柱衝擊，恐怕會導致肋骨斷裂或頭部受創。情急之下，徐若瑄反應迅速，立即壓住銀色淋浴柱關閉水源，才止住不斷噴濺的殘局。

在冷靜下來後，徐若瑄感性表示，「老天，謝謝您，讓它是發生在我身上。」她坦言，事發第一時間腦中浮現的念頭並非自身安危，而是慶幸意外發生在深夜，而非晚上10點兒子的洗澡時間。徐若瑄接著說，洗澡本是放鬆的時刻，小孩若遇此突發狀況恐來不及反應，後果不堪設想；她更直言睡前已默默祈求，若註定有意外，願代子受過，護子心切之情溢於言表。

這起浴室驚魂讓徐若瑄深刻體會到居家隱患的威脅，她特別藉自身經驗提醒廣大粉絲與網友，意外往往難以預防，千萬別以為待在家中就絕對安全。

徐若瑄洗澡時浴室蓮蓬頭突然炸開狂噴水柱，她還原恐怖事發經過。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

