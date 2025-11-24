徐若瑄寵粉「潛水」兩個月 歷經喉嚨手術：千萬不要放棄自己
徐若瑄昨（23日）登上Billboard Live Taipei，舉行暌違一年半的專場演出，這次以音樂出發，為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘不插電的演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現音樂才華，粉絲們驚呼連連。再加上她獨特親和力又有誠意的Talking，讓全場粉絲又笑又哭。
徐若瑄以一套充滿設計感的藍綠色連身洋裝現身，以充滿節奏動感的〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，曲畢她開心和全場打招呼：「大家好！昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」 她也透露這次歌單完全是「粉絲客製化」，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動，就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」
為了讓演出完整呼應 Billboard Live 的沉浸式舞台，徐若瑄首度深度參與舞台燈光與影像設計，整體視覺以象徵她音樂旅程的「翅膀 V」Logo為核心，隨曲風切換光影層次，國際感十足。之所以選擇「V」成為貫穿全場的視覺，她說：「一筆成『V』是態度的選擇，就像一雙別人看不見的翅膀，送給在人生路上努力著的我們。」徐若瑄也分享維持健康和體態的秘密是一星期運動5天，十分驚人。
這次徐若瑄更安排了近20分鐘的不插電Unplugged演出，將現場拉回最純粹的聲音核心，其中最驚喜的，是徐若瑄首次在舞台上吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，當第一聲吉他彈下，全場的眼神都亮了起來，她透露：「我平常在家就常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每一位特別到場的人。」在演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉之前，她感性說：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」
