徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片

徐若瑄相隔一年半再辦專場。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。

當晚徐若瑄以藍綠色連身洋裝現身，以充滿節奏動感的〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，她開心和全場打招呼：「相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」 她這陣子秘密收集歌迷最想聽的歌，「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」這份貼心歌單讓她排了又排，直到確定約19首曲目後，她才感覺「終於能浮出水面、能呼吸了」。

徐若瑄以吉他自彈自唱。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

徐若瑄更首次以吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，而在演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉之前，她提到先前被診斷出甲狀腺癌零期，「將近兩年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」以自身的經歷分享了人生奮鬥過程，台下粉絲感動落淚，

除了有特別遠從世界各地飛來的粉絲，還有好友彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒、張立昂等人悄悄來到現場支持。此外，Billboard Live TAPEI首場演出嘉賓、已經回到日本的中島美嘉，演出當天還特別發訊息幫她加油打氣，讓她倍感溫暖。

徐若瑄兩年前經歷喉嚨手術。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導