徐若瑄拿跨年戰袍做公益 舒淇、王心凌、賈靜雯都來了

延續愛的力量，演藝圈「全能才女」Vivian徐若瑄再度發起暖心公益行動！繼去年12月聖誕節成功為苗栗汶水國小棒球隊募得5.4萬元後，她這回更將自己在2026跨年夜於桃園演出的華麗秀服捐出義賣，號召演藝圈好友包含舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等人一起「衣起把愛傳下去」，6位藝人合計捐出55件珍貴單品參與競標。

事實上，Vivian投入公益早已行之有年。自2004年起，她就在Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長期捐出自己的二手衣物義賣，至今已持續22年，累計捐出超過5,000件衣物。她笑稱自己可能是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」，但內心卻裝滿對社會的關懷。這份初心來自母親自小教導她與弟弟要「懂得分享、常行善」，也成為她多年來持續回饋社會的動力。

去年底，Vivian更在個人官方頻道發起「百萬點閱解鎖義賣」活動，為味全龍應援的影片一突破百萬瀏覽，就立即上架演出服義賣，最終以5.4萬元高價結標，全數捐給汶水國小棒球隊，暖舉感動不少粉絲。

本次「衣起把愛傳下去」活動亮點滿滿，包括Vivian的2026跨年表演服、王心凌演唱會經典「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件，極具收藏與紀念價值。工作滿檔的Vivian目前正忙於電影《辛亥隧道》後製，該片預計2026年上映，今年也還有其他拍攝計畫與新專輯籌備中，但她仍不忘持續投入公益。

她感性表示：「每一件衣服都承載著我們的努力與回憶，希望把這些能量匯聚起來，讓愛不斷循環，為罕病病友帶來更多希望。」也誠摯邀請大眾一起加入，用行動把愛傳下去。即日起至1月18日晚間10點於Yahoo拍賣正式開跑，所有義賣所得扣除必要管銷費用後，將全數捐給「罕見疾病基金會」，為病友帶來實質支持。愛心活動於2026年1月12日20：00至1月18日20：00於Yahoo拍賣「IRON V明星二手商品」進行。

