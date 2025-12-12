徐若瑄接班人神隱多年！婷婷認「曾不想活」淚揭打工辛酸

婷婷曾為「3EP美少女」成員。（圖／翻攝自YouTube、婷婷Instagram）





「婷婷」郭婷婷曾與周幼婷、林韋伶組成少女團體「3EP美少女」，並在滾石唱片舉辦的美少女網路票選活動奪下第一名，被封為「徐若瑄接班人」爆紅；神隱多年的她，最近露面談及當年消失的原因，坦言年少不懂事錯失機會。

婷婷錄製YouTuber那那大師節目，提及當年成為「3EP美少女」爆紅時的心境：「太小就飛太高，所以我就跌下來！」坦言自己沒有努力，只是「出席」就享受走紅滋味，後來犯錯上不了通告、漸漸失去工作；曾因為太恐懼學不會舞蹈，躲起來沒上節目錄影，讓經紀人找不到人，因而錯失機會。

廣告 廣告

婷婷希望自己能復出幕前，哽咽吐露這次上節目的心聲：「我覺得我不敢、我不行、我做不到，面臨（掙扎）那個過程，其實曾經也很想要不想活著」內心陷入天人交戰，過往恐懼感再次浮現，但她仍堅強的走出來與觀眾分享心路歷程：「我覺得這是一個奇蹟，讓我可以突破恐懼到這邊來。」

離開演藝圈後，婷婷開始在導演北村豐晴經營的居酒屋打工，領悟到真正「出社會」的艱辛：「我其實是有點活在泡泡裡，可是我沒有接觸過人間疾苦，真正的人生在過些什麼」，第一次當服務生感受工作辛苦，卻也體悟到踏實過日子的開心，感謝死忠粉絲們一路相隨：「是觀眾的愛把我喚回來。」

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【更多東森娛樂報導】

●《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的

●11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲

●上海場被取消！濱崎步澳門演唱會也沒了 本人發聲道歉

