徐若瑄揪5女神搬壓箱寶 后宮原味衣暖助罕病病友

徐若瑄號召舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉參響應「衣起把愛傳下去」公益活動，眾女神紛紛獻出有故事的戰袍與私服參與競標，義賣所得扣除管銷費用後將全數捐給「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。

繼去年聖誕節為汶水國小棒球隊募得5萬4000元後，徐若瑄再度發起暖心行動，率先捐出跨年夜在桃園演出的秀服，即起至1月18日晚上10點在Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」。

熱衷公益的徐若瑄自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出，早期她甚至親自從日本運回3、40箱衣物扛到網店工作室義賣，累計捐出的衣物已高達5000件以上，她幽默笑稱自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。

本次「衣起把愛傳下去」公益活動共有6位藝人捐出55件單品參與競標，包括王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。徐若瑄表示：「每1件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」

