徐若瑄時隔21年唱跨年！唯一場獻桃園 「9組大咖」輪番飆唱

徐若瑄將在桃園跨年開唱。資料照

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今（27日）公布，不僅邀請到全能女神徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演！更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場，晚會將於12月31日晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦。

桃園跨年主持群鑲金 國師、野人、吃貨聯手挑主持大樑

桃園跨年晚會黃金主持邀請3位金鐘獎得主同台主持跨年，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動。

廣告 廣告

綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩！

徐若瑄驚喜獻唱 9組卡司金曲連發讓人K歌一整晚

今年有3組獨家表演，包含全能才女徐若瑄睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后温嵐也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子YELLOW黃宣也將出席桃園跨年，此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王陳勢安、R&B天菜J.Sheon、新世代創作男孩派偉俊、新生代女團HUR+及流行樂團icyball冰球樂團。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司主視覺海報。TVBS提供



回到原文

更多鏡報報導

籃籃崩潰「感情路卡關」！阿翔安慰：還有第二次機會選擇

李多慧百萬頻道徵員工！月薪4萬起「多項福利太誘人」 粉絲搶投履歷

《最強的身體》50+男星拚體能！王中皇、丁力騏迎戰 民雄大曬8塊肌