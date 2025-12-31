徐若瑄暌違21年在台跨年演出 薄紗中空秀馬甲線

徐若瑄身穿薄紗中空褲裝、大秀馬甲線。（TVBS提供）

2026桃園ON AIR跨年晚會由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，徐若瑄暌違21年在台跨年，身穿薄紗中空褲裝、大秀馬甲線，一登場帶來〈不敗的戀人〉、黑色餅乾〈Stamina〉快歌組曲，全場嗨唱陷入回憶殺，〈狠狠愛〉則找來黃宣驚喜合作，隨後在雨中熱唱〈愛笑的眼睛〉、〈敬女人〉等歌。

緊接著蕭秉治、J.Sheon、陳勢安等歌手輪番熱唱，韓女團Apink擔綱壓軸演出，勁歌熱舞吸引粉絲應援，宇宙人在倒數後接力獻唱。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」全程將由TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、MOD公共電視台(CH13)、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台(四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv)亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園Facebook」進行直播。更多晚會資訊請至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網及「樂遊桃園Facebook」官方粉絲專頁查詢。

徐若瑄快歌組曲，全場嗨唱陷入回憶殺。（TVBS提供）

徐若瑄（左）12月31日登場桃園跨年，〈狠狠愛〉找來黃宣驚喜合作。（TVBS提供）

