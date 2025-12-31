徐若瑄桃園火辣開唱！重現經典歌曲 合體黃宣〈狠狠愛〉嗨翻全場

徐若瑄雨中開唱。翻攝TVBS NEWS YT頻道

「2026桃園on air跨年晚會」今（31日）在桃園樂天棒球場登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝攜手主持，Vivian徐若瑄身穿中空褲裝，露出小蠻腰。

徐若瑄一連帶來〈不敗的戀人〉+〈鬪志〉、〈狠狠愛〉、〈愛笑的眼睛〉、〈敬女人〉、〈別人的〉、〈好眼淚壞眼淚〉，其中〈狠狠愛〉更和黃宣合作，破天荒的合唱立刻掀起現場歡呼。

這是徐若瑄睽違21年在台灣跨年，也是她罹癌後首度登上大型舞台，今晚天公不作美，天空降下大雨，徐若瑄唱到滿身濕，她仍賣力完成演出，甚至走到舞台前和觀眾一起淋雨。

廣告 廣告

徐若瑄睽違多年開唱。翻攝TVBS NEWS YT頻道



回到原文

更多鏡報報導

蔡健雅抱病雨中開唱北跨！行程爆滿竟失聲 堅持不撐傘原因曝光

華莎新北跨年台上突然「自我反省」 雨中甜喊：今天把這裡當家

畢書盡久違登北跨！親揭唱〈勢在必行〉忘詞原因 出門前老婆才提醒別失誤