徐若瑄桃園跨年開場 「獨家限定」預告熱舞

徐若瑄將在「2026桃園ON AIR跨年晚會」擔任開場嘉賓，「金鐘主持群」唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝，也搶先透露備戰心情與獨家演出亮點。徐若瑄展現「鋼鐵 V」意志，將帶來只有桃園才看得到的驚喜演出；三位主持人則摩拳擦掌，準備以絕佳默契陪伴民眾迎向 2026。

徐若瑄預告桃園跨年將有「帥美」的表現。（圖／TVBS）

對於演出內容，徐若瑄大方承諾：「大家愛的經典歌是必唱的！」此次演出她將回歸音樂本質，以最愛的 Live Band 形式登台，呈現「帥美」風格。為回饋桃園粉絲，徐若瑄更端出「桃園獨家限定」內容，笑說：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」

為了追求完美，即使身在新加坡，徐若瑄仍與台灣團隊保持緊密聯繫。她特別感謝團隊大力協助，笑說自己「從新加坡 24 小時 ON AIR，隨時訊息、電話轟炸」，從討論歌單、音樂、LED 視訊到造型，全程參與。她也神祕透露，這次特別設計一個別出心裁的開場，並在其中一首歌曲中安排驚喜「彩蛋」，呼籲粉絲千萬別錯過。

唐綺陽首次擔任跨年主持人，期待有好表現。（圖／TVBS）

談及新的一年，徐若瑄表示最大心願是「世界平安、大家平安」，希望不再有天災人禍。2026 年她也將有多部作品與觀眾、粉絲見面，她透露：「去年拍了一部電影《辛亥隧道》，2026 會上映，很期待能趕快和大家一起看到！另外，也會努力希望完成一張全新的迷你專輯，就算忙著拍戲，依然熱愛音樂。」

KID林柏昇要讓台上、台下High起來。（圖／TVBS）

本次晚會主持人由唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝首度合作擔綱。首次挑戰跨年主持的唐綺陽坦言心情既緊張又充滿挑戰，她自嘲平日像「野馬」般四處奔波，如今要主持大型晚會，對她而言是一大考驗。進入備戰狀態後，她也透露目前目標是再減 5 公斤，希望以更好的狀態與大家見面。

KID 林柏昇則表示，今年表演嘉賓陣容太強，幾乎都是自己平時關注的藝人，最近開車時更反覆播放徐若瑄的歌單，笑稱：「到時候最怕自己忍不住在台上喊安可！」能與兩位前輩合作，Dora 謝雨芝感到驚喜又期待，她分析：「KID 臨場反應極快，唐老師則有著超穩定的『冷面笑匠』幽默感。」也期許自己能成為稱職的「橋」，將兩位搭檔完美串聯。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導