徐若瑄桃園跨年開場！預告「獨家限定」唐綺陽扛主持減重備戰
「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日在樂天桃園棒球場隆重登場。繼日前公布壓軸卡司Apink與宇宙人後，擔任今年開場重任的「全能才女」徐若瑄，以及備受期待的「金鐘主持群」唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，也搶先透露備戰心情與獨家演出亮點。徐若瑄展現「鋼鐵V」意志，將帶來只有桃園才看得到的驚喜演出；而三位主持人則摩拳擦掌，準備以絕佳默契陪伴民眾迎向2026。
本屆桃園跨年晚會開場嘉賓徐若瑄，將扛起帶動第一波高潮的重責大任。徐若瑄透露，自接下邀請的那一刻，腦中便每天處於「ON AIR」狀態，不斷構思如何在25分鐘內，呈現出讓觀眾開心又難忘的演出。對於演出內容，徐若瑄大方承諾：「大家愛的經典歌是必唱的！」這次演唱她將回歸音樂本質，以她最愛的Live Band形式演出，呈現出「帥美」風格。為了回饋桃園粉絲，徐若瑄更端出「桃園獨家限定」內容，她笑著透露：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」勢必引爆現場第一波尖叫聲。
為了追求完美，即使身在新加坡，徐若瑄依然與台灣團隊保持緊密聯繫，她特地感謝團隊大力協助，「從新加坡24小時ON AIR，隨時的訊息電話轟炸，從討論歌單、音樂、LED視訊、造型等全程參與」。她神祕透露，這次特別設計一個別出心裁的開場，並在其中一首歌曲中安排驚喜「彩蛋」，呼籲粉絲千萬不能錯過。對於全新的一年，徐若瑄表示最大的心願是「世界平安、大家平安」，祈求不再有天災人禍。在2026年，她仍有不少作品將與觀眾、粉絲分享，她表示：「去年我拍了一部電影《辛亥隧道》2026會上映，很期待趕快跟大家一起看到！另外，我會努力希望能做出一張全新的迷你專輯，就算忙著拍戲，也依然熱愛著音樂。」
唐綺陽首次擔任跨年主持人，期待有好表現。（圖／TVBS提供）
本次晚會主持人由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝首次合作擔綱。第一次挑戰跨年主持的唐綺陽坦言心情既緊張又充滿挑戰，她自嘲平日像「野馬」亂跑慣了，如今要主持大型晚會，對她是一大考驗。隨著進入備戰狀態，她透露現在目標是再減5公斤，希望以更好看的身形與大家見面。KID林柏昇則表示，今年表演嘉賓太強大，都是平時會關注的藝人，最近開車更是反覆播放徐若瑄的歌單，他笑稱：「到時候最怕自己忍不住在台上喊安可！」對於能與兩位前輩合作，Dora謝雨芝感到驚喜又期待，她分析：「KID臨場反應極快，唐老師則有著超穩定的『冷面笑匠』幽默感。」她期許能成為稱職的「橋」，將這兩位搭檔完美串聯起來。
針對跨年可能面對的低溫挑戰，常跑戶外活動的KID林柏昇霸氣表示，只要台上、台下一起High起來，他有信心會「熱到脫外套」。唐綺陽已將暖暖包備妥，但她相信屆時台上的熱烈氣氛會讓她忘記寒冷，她說：「只想全心感受跨年的神奇時刻。」而怕冷的Dora謝雨芝也已準備好禦寒祕訣，打算在後腰跟後背貼滿暖暖包，並在後台隨時補充熱飲。
