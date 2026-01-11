徐若瑄洗澡突曝1驚險意外！大喊：估計肋骨會斷

娛樂中心／曾詠晞報導

知名女星徐若瑄（Vivian）於近期在社群媒體上分享，某日晚間家中浴室的水管發生嚴重的炸裂意外，導致整根蓮蓬頭瞬間噴飛，她嚇到當場驚呼「尬的！」，幸運的是她當時並未站在水管破裂處正前方，因此才得以安全避開這次的危機。這起浴室驚魂案意外發生在深夜準備洗澡的前夕，驚險過程一發出也迅速引起粉絲關注。









徐若瑄家中半夜驚傳「爆炸」意外！強壓水柱噴翻天嚇喊：尬的

徐若瑄家中浴室半夜水龍頭炸開，她將驚險瞬間在IG限動上分享，希望能提高民眾在家還是要注意安全。（圖／翻攝自IG ＠vivianhsu.ironv）

根據徐若瑄在Instagram限時動態的描述，昨（9日）日半夜她正準備進入淋浴間洗澡，牆壁內部的水管竟在毫無預警的情況下突然爆裂，高壓的水柱噴射而出，也導致整根蓮蓬頭被震飛，場面一度陷入混亂。她心有餘悸地回憶，若當時閃避不及被那道近距離的水柱直接擊中，「估計肋骨會斷，頭也會被（蓮蓬頭）砸到」。

面對突如其來的狀況，徐若瑄反應迅速，第一時間上前壓住銀色的淋浴柱並關閉水源，才成功制止水柱持續噴射。事後她坦言，洗澡應該是全天最放鬆的時刻，沒想到會發生如此危險的設備故障，讓她深切感受到居家環境中潛藏的無形威脅。

事件發生後，徐若瑄慶幸是在自己洗澡時遇到，擔心小孩遇到意外會來不及反應。（圖／翻攝自IG ＠vivianhsu.ironv）

同時，徐若瑄感性表示「老天，謝謝您，讓它是發生在我身上」，慶幸意外並非發生在兒子洗澡的時段，擔心小孩面對突如其來的意外恐怕來不及反應。她甚至向上天祈禱「睡前跟天講好了，如果註定要有什麼，請讓我代他」，可見其愛子心切。她最後提醒大眾應定期檢修家中的水電設備，強調「別以為在家就安全」，意外防不勝防，切勿輕忽居家環境的維護與安全。

原文出處：徐若瑄家中半夜驚傳「爆炸」意外！驚恐還原現場：估計肋骨會斷

