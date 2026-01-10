徐若瑄洗澡驚魂記！曝蓮蓬頭炸開水柱爆噴 驚喊「尬的」：估計肋骨會斷

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

女星徐若瑄出事了！她今（10）日在社群發聲直喊「感謝天保佑，我昨日毫髮無傷」，原來是她昨天洗澡時，蓮蓬頭突然炸開，所幸她站的位置並非炸開之處，她表示「若被那道近距離的水柱噴到，估計肋骨會斷，頭也會被砸到…」，她事後直呼「尬的！」也感謝老天意外並非在兒子洗澡時，否則後果不堪設想。

徐若瑄自曝昨晚洗澡時，蓮蓬頭突然炸開，所幸她站的位置並非炸開之處，否則後果不堪設想。（圖／徐若瑄IG）

徐若瑄在IG限動還原事發經過，表示她昨天半夜要洗澡時，突然牆壁裡的水炸開，整根蓮蓬頭也被炸開，「尬的！還好，我剛好沒站在水炸開之處」，她指出，若被那道近距離的水柱噴到，估計肋骨會斷，頭也會被砸到，她當下立刻壓住淋浴柱並關水。

廣告 廣告

徐若瑄回憶當時腦袋浮現的第一個想法是：「老天，謝謝您，讓它是發生在我身上，沒讓這事發生在晚上10點兒子洗澡時」，她表示，洗澡是很放鬆的事情，小孩會來不及反應，後果不堪設想。她指出，事後想到還是驚魂未定，「睡前跟天講好了，如果註定要有什麼，請讓我代他。」也藉此提醒大家意外難防，平常要多多檢查，別以為在家就安全。

徐若瑄在IG限動還原昨晚蓮蓬頭炸開過程。（圖／徐若瑄IG）

更多FTNN新聞網報導

麻吉大哥有原則！黃立成自曝拒與徐若瑄拍床戲 自此15年無戲可演

《浪姐7》名單瘋傳！7位台灣女星有望參賽 林志玲、徐若瑄、昆凌入列

CORTIS首先登金唱片紅毯！離場走錯方向 逗趣模樣遭直擊

